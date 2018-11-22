THY- Euroleague
0553 313 94 23

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan 9 askerden 5'i tutuklandı, 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 22:13
FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 askerden 5'i tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş subay ve astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı F.T ile astsubaylar D.D, A.C, E.K, M.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 Kasım'da Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari ve Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:13
  1. çankırı
  2. Çankırı Emniyet Müdürlüğü
  3. FETÖ
  4. terör örgütü
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik açıkladı: 15 öğrenciyi yerleştirdik
    1. Valilik açıkladı: 15 öğrenciyi..
    2. Nur Tatar, Birleşik Arap..
    3. Başkentte "24 Kasım Öğretmenler Günü"..
    4. Finlandiya, Suudi Arabistan ve BAE'ye..
    5. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    6. Eski validen skandal açıklama: 30..
    7. Rus askeri uzmandan Türkiye..
    8. CHP'li Muharrem İnce'den güldüren..
    9. İrlanda Myanmar'daki durumdan endişeli
    10. Kocaeli'de yürekleri ağza getiren..
    11. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    12. Çaldığı malları internet üzerinden..
    13. Zehir tacirlerine operasyon: 2 kişi..
    14. Yemen'de büyük çatışma! Çok sayıda..
    15. Tunceli'de öğrenci servisi devrildi: 1..
    16. HIV taşıyanların yüzde 75'i durumundan..
    17. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    18. Bakan Cahit Turhan açıkladı! Aralık..
    19. Prens Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası..
    20. Bomba patladı: Lucescu, Fenerbahçe'nin..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı