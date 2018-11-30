Venezuela'da FETÖ'ye şok! Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Türkiye Maarif Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Venezuela Eğitim Bakanlığı ile imzalanan anlaşmaya göre, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan FETÖ/PDY iltisaklı iki okul, Türkiye Maarif Vakfı bünyesine katıldı.

Okulların devredilmesini içeren anlaşma, Venezuela Eğitim Bakanı Aristóbulo Iztúriz Almeida, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nedim Kaya'nın katılımıyla imzalandı.

Okullar, Türkiye Maarif Vakfı tarafından gönderilen uzman idareci ve öğretmenlerle eğitim faaliyetlerine devam edecek.

"Bölge ülkelere örnek teşkil edecek"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir aşama yaşandığını ifade etti.

Dost ve kardeş iki ülkenin konuyu suhuletle ele aldığını ve Venezuela'da mevcut iki FETÖ/PDY iltisaklı okulun, Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini belirten Mütevellioğlu, "Bu anlaşmayı, iki ülkenin büyük bir başarısı olarak görüyorum. Türkiye Maarif Vakfı, doğru ve kaliteli eğitim konusunda hem Venezuela'da hem de Latin Amerika'daki bölge ülkelere örnek teşkil edecektir." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasında yürütülecek projelere dikkat çeken Mütevellioğlu, şunları kaydetti:

"Planlanan projeler, eğitim ile sosyal ve kültürel alanları kapsamaktadır. Venezuela'da az sayıda insan Türkçe bilmektedir. Türkiye'de de İspanyolca ile birlikte, Venezuela ve Latin Amerika kültürü çok bilinmemektedir. Türkiye Maarif Vakfı, iki ülkenin birbirini tanıması hususunda katkı sağlayacaktır. Bu sebeple, Maarif Okullarının amacı, dil bilen, iki ülkeyi tanıyan, dünya çapında modern ve gelişmiş eğitim alan gençleri yetiştirmektir. Maarif Okullarından mezun olan öğrenciler, iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran toplumsal kesimleri oluşturacak ve iki ülke arasında köprü vazifesi göreceklerdir. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza, özellikle Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Maarif Vakfına teşekkür ediyorum."

"Maarif okullarının eğitim kalitesi Venezuela'da da sürecek"

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Kaya ise 50 ülkede temsilcisi bulunan Türkiye Maarif Vakfının, 92 ülkede eğitim faaliyetleri için resmi temas sağladığını, Venezuela'daki okul ile 32 ülkede anaokulundan üniversiteye kadar farklı kademelerde 178 okulda eğitim öğretim faaliyetleri sürdürdüğünü bildirdi.

Maarif Okullarında 16 bini aşkın öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü belirten Kaya, 30 ülke ile eğitim alanında protokollerin imzalandığını ve sürecin devam ettiğini ifade etti.

Kaya, Maarif Okullarının eğitim kalitesini, Venezuela'da da sürdüreceklerini vurgulayarak, "Venezuela'daki okullarımızda da diğer ülkelerde olduğu gibi eğitimde kalite ilkesi doğrultusunda hareket edilecektir. Bu okullarımız kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz yeni alt yapı çalışmaları ve okullarımızda görev alacak personelimiz ve yürüteceğimiz çalışmalar ile eğitim öğretime en iyi şekilde devam edecektir. Okulların devri hususunda destek olan Venezuela hükümetine, Türkiye Maarif Vakfı adına teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.