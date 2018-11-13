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FETÖ'ye üç büyük operasyon: 54 kişi gözaltında

FETÖ'nün TSK'daki "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı, Ege Bölgesi yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında doktor, asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 25 şüpheli, Ankara ve İstanbul'da da ByLock kullanıcısı 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Kasım 2018 Salı 10:37
FETÖ'ye üç büyük operasyon: 54 kişi gözaltında

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, ankesörlü sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

EGE BÖLGESİ YAPILANMASINA OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bu sabah 16 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. 

Terör örgütünün, TSK içerisinde "Ege Bölgesi ümit yapılanması"nda yer aldıkları ileri sürülen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Henüz gözaltına alınamayan zanlıların ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA VE İSTANBUL'DA 7 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:37
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Çanakkale
  5. FETÖ
  6. kripto mahrem yapılanması
  7. operasyon

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