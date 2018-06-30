FETÖ'ye öğrenci yetiştiren iki hususiler enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik dün sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar arasındaki F.Y. ve U.G'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı belirtildi.

'SEYHAN EYALETİ' YAPILANMASI

Y.E. ve N.Ç, adlı şüphelilerin ise örgütün sözde "Seyhan Eyaleti" kadın yapılanmasında yer aldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında "hususi" oluşumda yer alan 3 kişi ile kadın yapılanmasındaki 6 kişinin de arasında olduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.