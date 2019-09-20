FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne kök söktüren ve örgütün en önemli finansörlerinden Boydaklar’a operasyon yapan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular terfi alarak Emniyet Genel Müdür yardımcısı oldu.20 Eylül 2019 Cuma 11:09
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayladığı kararnameyle, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.
FETÖ’nün finansörüne operasyon yapmıştı
Kulular’ın, FETÖ’nün en önemli finansörlerinden olan 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından holding ve bünyesindeki 41 şirketi TMSF'ye devredilen, yönetim kurulu üyeleri tutuklanan Boydaklar’a operasyon yapan, gizli tanık ifadelerinde,’Tayyipçi’ diye nitelendirilen ve FETÖ’nün istihbarat örgütü olduğunu ilk dile getiren isim olduğu öğrenildi.
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