FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayladığı kararnameyle, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

FETÖ’nün finansörüne operasyon yapmıştı

Kulular’ın, FETÖ’nün en önemli finansörlerinden olan 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından holding ve bünyesindeki 41 şirketi TMSF'ye devredilen, yönetim kurulu üyeleri tutuklanan Boydaklar’a operasyon yapan, gizli tanık ifadelerinde,’Tayyipçi’ diye nitelendirilen ve FETÖ’nün istihbarat örgütü olduğunu ilk dile getiren isim olduğu öğrenildi.