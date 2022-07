Fetö’ye karşı savaşımız devam edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğini doğru tayin edemeyeceklerini vurgulayan Varank, “İlelebet payidar olmak istiyorsak önce tarihimizi doğru okumalıyız. Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşımızı doğru idrak etmeliyiz” dedi.

Ateş çemberi

Bu coğrafyanın bir ateş çemberi olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti: “Bu coğrafyanın derdi, tasası, kaygısı hiçbir zaman bitmez ve aslında bu durum bugünün de problemi değildir. Maalesef tarih boyunca bu toprakların kaderi hep kanla yazıldı, sınırları hep kanla tayin edildi. Tehditler, sınamalar sadece dışarıdan da gelmedi. ‘Her ağacın kurdu özünden olur’ atasözünü ispatlarcasına bizi her dönemde içeriden vurmaya çalışanlar da oldu. Örneğin 27 Mayıs 1960 Darbesi, kalbi kararan ve katılaşan hainlerin darbesidir. 1980 Darbesi ‘Bir sağdan bir soldan astık’ diyecek kadar vicdanını yitiren insan müsveddelerinin darbesidir. 28 Şubat’ta yapılanlar hala hafızalarda tazedir. İşte 15 Temmuz da yabancı istihbarat örgütlerinin beslemesi FETÖ’nün hain darbe girişimidir. 15 Temmuz’da akıllarını ve iradelerini bir şarlatana satan teröristler, milli iradenin tecelligâhı olan TBMM’ye, milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, Özel Harekât Başkanlığımıza, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze bombalar yağdırdı. Ankara’da ve İstanbul’da sokağa çıkan milletimizi tanklarla, zırhlı araçlarla ezmekten çekinmediler. Milletin emanet ettiği silahları yine milletimize doğrultarak, 251 vatan evladını şehit ettiler. 2 bin 196 vatandaşımız darbe gecesinde gazi oldu.”

Varank, 15 Temmuz’da FETÖ mensuplarının ne yaptıklarının gayet farkında olduklarına işaret ederek, “Eğer güçleri yetseydi daha fazlasını yapmaktan da bir an bile geri durmayacaklardı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerini katledecek, kendilerinden olmayanlara bu dünyayı zindan edeceklerdi. Kendi sapkın görüşleriyle devleti yeniden dizayn ederek kardeşi kardeşe kırdıracaklardı. Bin yıldır kanlarımızla suladığımız bu aziz vatanın her bir karışını efendilerine peşkeş çekeceklerdi. Ama FETÖ, tüm bunları planlarken bir şeyi hesaba katmadı; feraset sahibi aziz milletimizi. Allah, bu zalim örgütün tuzaklarını başlarına geçirdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlam iradesi ve milletin destansı direnişiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz sıradan ve kısa süre içinde planlanan bir darbe girişimi asla değildir. 15 Temmuz’un ardında 40 yılı aşkın yapılan hesaplar, hain planlar vardır. Bu hain planların kimlerce yapıldığı gayet açıktır. Bu manada bir kez daha ifade etmek istiyorum; 15 Temmuz darbe teşebbüsünün planlayıcısı, azmettiricisi ve yöneticisi Pensilvanya’daki şarlatan Fetullah Gülen’dir. Bu gerçekliği göz ardı ederek olayı başka yere çekmeye çalışanlar bilsinler ki bu davranışları sadece ve sadece FETÖ’nün değirmenine su taşımaktır. FETÖ, sureti haktanmış gibi görünüp kendini kâinatın imamı olarak tanıtan bir sapığın öğretileriyle hareket eden kanlı bir terör örgütüdür. FETÖ, mahrem yapılanmasıyla devletin en stratejik kurumlarına sızmış ve devleti ele geçirmek amacıyla hareket eden bir terör örgütüdür. Bürokrasideki, medyadaki, sivil toplum kuruluşlarındaki, iş dünyasındaki, siyasetteki varlığı halen tam olarak deşifre edilmemiş olan bu örgütle mücadele ülkemiz adına bir ölüm kalım meselesidir.”

Kalıntılar temizlenecek

Varank, bugüne kadar bu örgütü devletin organlarından atabilmek için gerçekleştirdikleri operasyonlarla önemli mesafeler kat ettiklerini anlattı. Varank, şu görüşleri paylaştı: “Allah’ın izniyle, biz var olduğumuz sürece bu hain yapılanmayla mücadele en sert şekilde devam edecek. Biz bir an olsun bu mücadelede tereddüt göstermeyeceğiz. Bu mücadeleyi de şu anda bile en yüksek şekilde devam ettiriyoruz. Durmayacağız, mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu terör örgütünün bütün kalıntılarını inşallah bu dünyadan da tamamen temizleyeceğiz.”

15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı sokağa çıkıp mücadele eden milletin 251 evladını şehadete uğurladığını anımsatan Mustafa Varank, “Burada bize düşen ise ‘Kimse darbe gibi bir zalimliğe teşebbüs edemesin’ diye çalışmak ve şehitlerin aziz hatıralarını en güzel şekilde yaşatarak 15 Temmuz ruhunu dipdiri tutmak” şeklinde konuştu.