Çavuşoğlu: FETÖ konusunda en cesur adımı atan ülkelerden biri Türkmenistan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu başkent Aşkabat'ta, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde "Türk Dış Politikası-İnsani Diplomasi" konulu konuşma yaptı.

"Kardeşlere yakışan da budur"

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın ortaya koyduğu her vizyonu ve projeyi desteklediğini belirten Çavuşoğlu, aynı şekilde Türkmenistan'ın da Türkiye'nin vizyonunu desteklediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kardeşlere yakışan da budur. Ortak tarihimiz, kültürümüz var. Buralar bizim ata mekanlarımız, ata vatanlarımız." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında enerji, ticaret ve ulaşım alanında olduğu gibi eğitim alanında da çok yakın iş birliği olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'de eğitim gören binlerce Türkmen öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkin çok taraflılığa inandığını dile getirerek, bu bağlamda bölgesel ve küresel düzeyde karşılıklı anlayışa dayalı iş birliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ülkelerin, karşı karşıya kaldığı küresel sorunların üstesinden tek başına gelemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu sorunların çözümünde etkin çok taraflılığın ve karşılıklı dayanışmanın gerektiğini belirtti.

"Tüm uluslararası sistemi bir reforma tabi tutmamız lazım"

Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası örgütlerin, küresel sorunların çözümünde başarısız olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Var olan (uluslararası) örgütleri reforma tabi tutarak, bugünkü beklentileri karşılayacak seviyeye, kapasiteye ulaştırabiliriz. Reform için de neler yapılması gerekiyor, daha etkin nasıl olunabilir, çatışmaları nasıl durdurabilir, barışı nasıl garanti altına alabilir, var olan sorunları barışçıl yöntemlerle nasıl çözebilir, tüm bu mekanizmaların kurularak ya da var olanların gözden geçirilmesiyle, biz tüm uluslararası sistemi bir reforma tabi tutmamız lazım."

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi dahil İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan teşkilatların da ciddi reforma tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.

"Suriye'de siyasi çözüme doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz"

Türkiye'nin bölgesinde yaşanan sorunları çözmek için çaba sarf ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelmek için girişimci ve insani dış politika benimsediğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ve insani politikayla bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için çaba sarf ettiğini belirterek, Suriye'deki soruna siyasi çözüm bulunması için çok çalıştıklarının altını çizdi.

Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatıyla insani dramların önüne geçtiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, siyasi çözüm için de çok önemli bir fırsat penceresi açtıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Şimdi bir Anayasa Komisyonunun kurulmasıyla bunu değerlendirerek, artık Suriye'de siyasi çözüme doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz." dedi.

"FETÖ konusunda en cesur adımı atan ülkelerden biri Türkmenistan"

Türkmenistan'da yaptığı görüşmelerde enerji konusunun da ele alındığına değinen Çavuşoğlu, "Biz, inşallah önümüzdeki süreçte Türkmen gazının Avrupa ve dünya piyasasına ulaşması için bu projeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın terörle mücadele konusunda Türkiye ile dayanışmasını taktirle karşıladıklarını belirterek, "Özellikle FETÖ konusunda, darbe girişiminden önce ve sonrasında, ilk ve en cesur adımı atan ülkelerden biri kardeş Türkmenistan'dır. Biz de tabii ki Türkmenistan'ın güvenliğine ve istikrarına çok önem veriyoruz. Bu alanda da iş birliğimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.