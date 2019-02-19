0553 313 94 23

FETÖ’ye finansal destek veren iş adamına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamı Emir Ağbaş hakkında, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

19 Şubat 2019 Salı 17:27
FETÖ’ye finansal destek veren iş adamına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamı Emir Ağbaş hakkında, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.


İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş’ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ağbaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, duruşmada Ağbaş’ın avukatı da hazır bulundu.


İddia makamı, Ağbaş’ın örgüte yüksek miktarda para aktardığını, FETÖ’nün örgütsel toplantılarını organize ettiğini belirterek, yargılama aşamasında suçlamaları reddeden sanığın savunmasına itibar edilmediğini ifade etti.


Soruşturma ve yargılama sırasında Ağbaş hakkında toplanan delilleri de göz önünde bulunduran duruşma savcısı, her ne kadar “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla dava açılmışsa da Ağbaş’ın “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



“Bırakın beni artık”


Bugün 3 yıllık tutukluluk süresinin dolduğunu ifade eden Ağbaş, mahkeme heyetine “Bırakın beni artık” derken tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Ağbaş ve avukatı, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Ağbaş ve avukatına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.



Operasyon


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016’da FETÖ’nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD’den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.


Dosyası ayrılan Çelikaslan, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 14 Aralık 2018’deki duruşmada ise Ağbaş’ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da göçmen kaçakçısına suçüstü
    1. Hatay’da göçmen kaçakçısına suçüstü
    2. Başkan Yalçın, başarılı sporcuları..
    3. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Barışı,..
    4. Demirören Gazeteciliğin hisseleri..
    5. AK Parti il genel ve belediye meclis..
    6. Sanık doktora göre küçük Recep Tayyip..
    7. AK Parti Çankırı meclis üyesi adayları..
    8. Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve..
    9. Vali öğrencilere bağlama dağıttı
    10. Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’..
    11. Avrupa ülkesi bu davayı konuşuyor!..
    12. FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe..
    13. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    14. Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    15. İsviçre'de çığ faciası
    16. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    17. WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle..
    18. Voleybol: Efeler Ligi
    19. "Gençlerimizin istihdam konusunu çok..
    20. Saadet Partisi listeleri teslim etti!..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü