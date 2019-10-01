FETÖ'ye darbe! 20 şüpheliye gözaltı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9'u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi. Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu Öte yandan Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar geliyor...

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