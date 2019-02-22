Dev FETÖ operasyonu başladı! 295 askere gözaltı kararı

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu ankesörlü hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucu yeni şüpheliler belirlendi.

Başsavcılıkta; 2'si albay, 1'i yarbay ve 8'i binbaşı rütbesinde olan tamamı muvazzaf toplam 295 askeri personel şüpheli hakkında saat: 01.00'dan itibaren eş zamanlı olarak uygulanmak üzere gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam ediliyor.