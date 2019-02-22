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Dev FETÖ operasyonu başladı! 295 askere gözaltı kararı

FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen295 muvazzaf askere yönelik operasyon başlatıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 08:00
Dev FETÖ operasyonu başladı! 295 askere gözaltı kararı

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu ankesörlü hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucu yeni şüpheliler belirlendi.

Başsavcılıkta; 2'si albay, 1'i yarbay ve 8'i binbaşı rütbesinde olan tamamı muvazzaf toplam 295 askeri personel şüpheli hakkında saat: 01.00'dan itibaren eş zamanlı olarak uygulanmak üzere gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:00
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. operasyon

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 40 dk önce
    Tamam ASKER POLİS HAKİM SAVCI ÖĞRETMEN.... Tamam. SOĞAN, PATATES... SEBZE İLE OYNAYAN FETÖ CÜ İŞ ADAMLARI NE OLACAK??? SİYASİ FETÖ CÜLERİN YÜZÜNDEN, KUYRUĞUNU DİK TUTMAYA ÇALIŞAN PİŞMAN OLMADIK DİYEN TUTUKLU VE AÇIKTA GEZEN FETÖ CÜLER, SİYASİ FETÖ CÜLER DEN CESARET ALIYOR!!! BU MÜCADELE İLE FETÖ NÜN BELİNİ KIRAMAZSINIZ?!.!!
  • Nakan Nükür ve Nadil NöksüzNakan Nükür ve Nadil Nöksüz1 sa önce
    Hangi birimizi yakalıyacan, halkın %75' i fetö yandaşì. Soğan depoları basmaya devam !

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