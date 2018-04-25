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FETÖ'ye büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

Muğla merkezli 19 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 39’u muvazzaf, 2'si ihraç olmak üzere 41 personel hakkında gözaltı kararı alındı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:02
FETÖ'ye büyük darbe! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hızla sürerken, terör örgütüne bir darbe daha Muğla merkezli operasyonla geldi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne irtibat ve iltisakı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli operasyonda, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Van, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin subay ve astsubay rütbelerinde Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev yaptıkları öğrenildi.

BİR OPERASYON DAHA

Zonguldak merkezli 10 il ve Kıbrıs'ta, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah eş zamanlı olarak Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin ve Kıbrıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin ise yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:02
  1. Kilis
  2. Yalova
  3. Iğdır
  4. Batman
  5. Kırıkkale
  6. Zonguldak
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Trabzon
  10. Tokat
  11. Tekirdağ
  12. Samsun
  13. Mardin
  14. Manisa
  15. Konya
  16. Kocaeli
  17. İzmir
  18. İstanbul
  19. Mersin
  20. Hatay
  21. Hakkari
  22. Diyarbakır
  23. Bitlis
  24. Aydın
  25. Antalya
  26. Ankara
  27. Muğla
  28. GÜNCEL Haberleri

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