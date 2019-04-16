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Pakistan Anayasa Mahkemesi, FETÖ’nün dilekçelerini reddetti

Pakistan Anayasa Mahkemesi, FETÖ’nün ülkedeki okullarının Türkiye Maarif Vakfı (TMV)’na verilmesiyle ilgili kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçeyi reddetti.

16 Nisan 2019 Salı 11:39
Pakistan Anayasa Mahkemesi, FETÖ’nün dilekçelerini reddetti

Türkiye Maarif Vakfı (TMV)'nın Pakistan'daki avukatı Muhammed Süheyl Sacid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, okullarının TMV'ye verilmesiyle ilgili geçen yıl mahkeme tarafından alınan kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçenin mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Aralık 2018'de aldığı FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi kararını tekrar teyit etti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, şubatta FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu usul yönünden reddetmişti.

Anayasa Mahkemesinin, Aralık 2018'de aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da devralarak ülkedeki tüm okulları bünyesine katmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:39
  1. Türkiye Maarif Vakfı (TMV)
  2. Pakistan
  3. Muhammed Süheyl Sacid
  4. FETÖ

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