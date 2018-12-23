TMSF, Vefa Center için harekete geçti: Kırgızistan'dan geri alınacak

FETÖ'nün finansörlerinden Kaynak Holding'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki alışveriş merkezi Vefa Center'ın geri alınması için kritik bir aşama aşıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden 2 gün sonra hisse devriyle Kırgızistan'da yerleşik olan iki Türk vatandaşına satılan AVM'yi geri almak için başlattığı hukuk savaşı başarıya ulaşmak üzere. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Devrin geçersiz olacağına dair hukuki süreç başlattık. Bu davaların hepsi Bişkek'te görüldü. Elimizdeki belgeleri verdik. Yüksek mahkeme aleyhimize olan birinci derece mahkemesinin kararını yeniden görülmesi için iade etti" dedi. Gülal, KHK'larda soruşturma açıldıktan sonra yapılan her türlü hisse devrinin geçersiz olduğuna dair madde olduğunu hatırlattı.

Dumankaya ve Fi Yapı açıklaması

Gülal, Dumankaya ve Fi Yapı'yla ilgili mağduriyetlerin giderilmek üzere olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Dumankaya'nın Mozaik projesinde kontrol Almanlar'da… Diğer taraflarda da son aşamadayız. Ayrı ayrı sözleşme yaptık. Oradaki mağduriyet giderildi. Fi Yapı ile ilgili de şöyle bir durum var: Fi Yapı'da mağduriyet 2008'de oluştu. Devreye TMSF girince biraz daha umutlandılar. Fi Yapı'da mağduriyetin sebebi devlet ya da TMSF değil. Bu nedenle buraya kamunun bir kaynak aktarması söz konusu değil. Fi Yapı'nın 5 bin küsür mağduru var. Parası yok ama aktifinde Dikili'de bir adası var. Almanlar oraya turizm ve sağlık merkezi kurmak için proje üzerinde çalışıyor. Son aşamaya geldi. O proje para kazanınca mağduriyetlerin büyük kısmı giderilecek. Konut projelerinde mağduriyeti olan toplam 8 bin 146 kişi var. İnanlar'da da 600 kişi var."

Yüzde 24 büyüme

TMSF bünyesine geçen FETÖ ile iltisaklı 984 şirket olduğunu söyleyen Gülal, "Bunlara ilk günden itibaren FETÖ şirketi gözüyle bakmadık. Ülkenin bir değeri, milli servet olarak değerlendirip ona göre yönettik. Bu süreçte şirketlerin aktifi ortalama yüzde 24 seviyesinde büyüdü. Oranların yüksek olmasının nedeni kayıt dışı işlemlerin kayıt içine alınmış olmasından kaynaklanıyor. Bu rakamlar kaçağın büyüklüğünü ortaya koyuyor" dedi. Bazı şirketlerin ise borca batık olduğunu belirterek Naksan Holding örneğini veren Gülal, "Naksan'ı devraldığımızda çoktan batmış bir gruptu. Naksan Plastik, Royal Halı ve Adülerya için ocak sonunda ihaleye çıkacağız" dedi.

"Ödüyoruz ama içimiz sızlıyor"

2001 krizinde TMSF'ye devredilen 26 bankanın off-shore'lardaki mevduatlarının geri ödenmesine de isyan eden Gülal, şöyle konuştu: "İçler acısı bir durum… Ödüyoruz ama içimiz sızlıyor. Mahkemeler 2011'e kadar bu tür davalarda TMSF lehine karar verirdi. 2011'den sonra tüm davalar aleyhte çıktı. Off-shore'da hesap açanlar, buralara verginin sıfır, faizin de yüksek olması nedeniyle riski bilerek para yatırdılar. Bizim bu paralara herhangi bir sigorta yükümlülüğümüz yok. Ama mahkeme off-shore'u banka yükümlülüğü gibi değerlendirip ödenmesine hükmetti. Bugüne kadar 169 milyon dolar ödeme yaptık. Bekleyen davaların sonuçlanmasıyla 100 milyon dolar daha ödeme yapacağız gibi görünüyor. Bu doğru bir karar değil." Gülal, bu kararların ardında terör örgütü FETÖ'nün parmağının olup olmadığının araştırıldığını da söyledi.

Türkiye sektörde dünya lideri

ASLI işleri olan mevduat sigortasında dünya lideri olduklarını anlatan Gülal, 40.2 milyar liralık rezerve ulaştıklarını, rezervin mevduat sigortasını karşılama oranı rasyosunda yüzde 8.3'le dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Dünya ortalaması yüzde 1 olan oran, ABD'de yüzde 1.5, Kanada'da yüzde 0.5, AB'de ise yüzde 0.8 seviyesinde. Gülal, mevduat sigortasındaki bu sonuçla Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) İcra Kurulu Üyeliği'ni aldıklarını belirtti.

Türkiye yurt dışında hukuk savaşı veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün yurtdışındaki finansal ayağı ile ilgili operasyon başlatılacağına dair açıklamalarını da değerlendiren Gülal, "Firari Akın İpek'in ve Kaynak Holding'in yurtdışında kurduğu her şirketle ilgili hukuki zeminde mücadele ediyoruz. Bazı FETÖ şirketleri de bize yurtdışında tahkim davaları açıyor" dedi.

"Bank Asya'da 974 milyon TL ödeme yaptık"

Mevduat sigortası konusunda yaptıkları son işlemin FETÖ ile ilişkili olduğu için tasfiyesine karar verilen Bank Asya ödemeleri olduğunu belirten Gülal, "Bank Asya'da 974 milyon TL ödeme yaptık. 100 bin TL'ye kadar kısımlar ödendi. Bunu da Bank Asya'dan geri tahsil ettik" diye konuştu.