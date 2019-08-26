FETÖ'ye art arda darbe! Bir üst düzey isim daha yakalandı
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla tutuklanan Reşat Nazmi Oral'ın ardından örgütün üst düzey isimlerinden birinin daha yakalandığı bildirildi.26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:30
Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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