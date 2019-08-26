FETÖ'ye art arda darbe! Bir üst düzey isim daha yakalandı MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla tutuklanan Reşat Nazmi Oral'ın ardından örgütün üst düzey isimlerinden birinin daha yakalandığı bildirildi.

Niğde’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan GESİAD üyesi ve tepe yönetimle bağlantısı bulunduğu iddia edilen firari FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, firari FETÖ/PDY üyesi F.T., yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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