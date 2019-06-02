0553 313 94 23

FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

02 Haziran 2019 Pazar 01:08
FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2015 ve 01 Haziran 2016 tarihleri arası yapılan soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin FETÖ örgütüne finans kaynağı sağladığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında "FETÖ-PDY üyesi/yöneticisi olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Teröre Finans Sağlamak" suçlarından tahkikat yapıldı. 14 Mayıs 2019 tarihinde bahse konu dosyanın gerçekleştirilen karar duruşmasında derneğin başkanlığını yapmış olan şüpheli Cemal Lostar’a 14 yıl 7 ay ceza verilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının çıktığı günden itibaren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bugün 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Cemal Lostar isimli şüpheli Yalova ilinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın bugün Adli merciye sevk edileceği öğrenilirken, yapılan fiziki takipler sırasında şüpheli şahsın saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen biri Yalova ilinde aktif polis memuru olan 2 şüpheliye de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 01:08
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de 24’ü çocuk 100 göçmen yakalandı
    1. İzmir’de 24’ü çocuk 100 göçmen..
    2. Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
    3. FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası..
    5. Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle..
    6. Kızından boşanan damadını vurup aynı..
    7. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    8. "Müslümanlar maalesef sıkıntı..
    9. Bakan Soylu, Büyük Birlik Partililerle..
    10. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    11. Bilderberg'in gizemli katılımcılarını..
    12. Irak Parlamentosu Güvenlik..
    13. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    14. TDV’den Filistin’de ramazan yardımı
    15. Şehit Yasin Çubuk’un naaşı..
    16. Korgeneral Çitil, Vali Köşger ile..
    17. İkinci kattan düşen iki buçuk..
    18. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
    19. Çukurca kırsalında çatışma: 2 şehit, 2..
    20. Devler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
    21. Hakkari'de terör saldırısı
    22. ÇGS’den görkemli kapanış
    23. Silah kazasında şehit olan uzman çavuş..
    24. Eyüpsultan'da yangın
    25. Türk hayırseverler Kudüs’te iftar verdi
    26. Bitki koruma ekibinden ’acil’ müdahale
    27. Aileler arasında çıkan kavgada bir..
    28. Danimarka’da Türk camisinde yangın
    29. KTMM Zelenskiy'e yeni Kırım temsilcisi..
    30. Binali Yıldırım, Esenyurtlularla..
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor