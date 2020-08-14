FETÖ’sevici KGK’dan hukuksuzluk

KGK’nın Ankara’da Genel Merkez olarak kullandığı ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikası’na ait olan binada hukuksuzca ikamet ettiği ortaya çıktı. Özçelik-İş Sendikası tarafından sadece bir katının kullanılması için kiralanırken, sözleşmeye aykırı hareket eden KGK, sendikanın bilgisi ve onayı olmadan söz konusu binanın asma katını da kullandığı ve sosyal medya üzerinden binanın tamamının kendilerine kiralandığı şeklinde görüntüler paylaştığı tespit edildi. Türkiye’deki birçok basın derneğinin tepkisine rağmen FETÖ destekçisi Dim görevine halen devam ediyor.