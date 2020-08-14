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Gündem

FETÖ’sevici KGK’dan hukuksuzluk

Daha önce Akit’in gündeme getirdiği ve FETÖ’nün yayın organları Zaman ve Bugün gazetelerine kayyım atandığı süreçte 28.10.2015 tarihinde, “Bunun sorumluları kısa sürede mutlak surette hesap vermek zorundadır” diyerek “Basın kartına kan bulaştı” açıklaması yapan FETÖ destekçisi Mehmet Ali Dim’in halen Başkanlığını yaptığı Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) yeni bir hukuksuzluğa daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:50:00 -
FETÖ’sevici KGK’dan hukuksuzluk

KGK’nın Ankara’da Genel Merkez olarak kullandığı ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikası’na ait olan binada hukuksuzca ikamet ettiği ortaya çıktı. Özçelik-İş Sendikası tarafından sadece bir katının kullanılması için kiralanırken, sözleşmeye aykırı hareket eden KGK, sendikanın bilgisi ve onayı olmadan söz konusu binanın asma katını da kullandığı ve sosyal medya üzerinden binanın tamamının kendilerine kiralandığı şeklinde görüntüler paylaştığı tespit edildi. Türkiye’deki birçok basın derneğinin tepkisine rağmen FETÖ destekçisi Dim görevine halen devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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