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FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar

Çorum'da yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan 88 şüpheliden 4'ü tutuklandı, firari 11 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

14 Aralık 2018 Cuma 19:12
FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmalar kapsamında, 88 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik 1 Ağustos-14 Aralık tarihlerinde soruşturmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ağca, söz konusu tarihler arasında, örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" ile "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları belirlenen 88 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktardı.

88 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 29'u hakkında mevcut delil durumu veya etkin pişmanlık hükümleri dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını vurgulayan Ağca, 44'ünün de emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

Firari 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten Ağca, işlem yapılan şüphelilerden astsubay ve binbaşı arasında çeşitli rütbelerde bulunan jandarma ve askeri personel ile askeri okullardan ihraç edilen öğrencilerden 44'ünün askeri mahrem yapılanma içerisinde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:12
  1. askeri mahrem yapılanma
  2. Çorum
  3. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca

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