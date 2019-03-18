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FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik operasyon

Erzincan ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu akademisyen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

18 Mart 2019 Pazartesi 20:32
FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik operasyon

ERZİNCAN (AA) - Erzincan ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu akademisyen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün üniversitedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8'i görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi olmak üzere 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 şüpheli ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:32
  1. akademik
  2. Erzincan
  3. FETÖ/PDY
  4. tutuklama
  5. yapılanma

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