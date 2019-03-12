FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına operasyon Örgütün üniversitedeki akademik mahrem yapılanmasına ilişkin Erzincan merkezli operasyonda, çoğunluğu öğretim üyesi 13 kişi gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli iki ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda çoğunluğu akademisyen 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün üniversitedeki mahrem akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8'i aktif görevde bulunan, 4'ü meslekten ihraç edilen 12 öğretim görevlisi ile bir çalışan hakkında yakalama kararı verildi. Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.