FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde, 74 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 21’i tutuklandı. FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde, 74 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 21’i tutuklandı.

FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde, 74 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 21’i tutuklandı.

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