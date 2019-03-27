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FETÖ/PDY sanıkları mahkemeye sevk edildiler

Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:37
FETÖ/PDY sanıkları mahkemeye sevk edildiler

Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7 askeri öğrenci ile 1 emekli asker emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan örgütün Hakkari izdivaç sorumlusu olduğu tespit edilen S.T ise dün çıkartıldığı mahkemece tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer sanıkların sorgusu ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:37
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