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FETÖ/PDY sanığı 3 üniversite öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

17 Ocak 2019 Perşembe 17:30
FETÖ/PDY sanığı 3 üniversite öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan 3 üniversite öğrencisine, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 15 Temmuz 2016 sonrası örgütün "hücre evlerinde" kalmaya devam ettikleri belirlenen tutuklu sanıklar Hamdi Tamer, Bekir Doğan ve Erhan Kocak ile avukatları katıldı.

Sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:30
  1. FETÖ/PDY
  2. hapis cezası
  3. Sivas

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