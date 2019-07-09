FETÖ/PDY operasyonunda Ardahan’da 1 yüzbaşı ile 1 binbaşı yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan’da görevli 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan’da görevli 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yakalandı.

Ardahan’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ardahan’da görevde bulunan 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.