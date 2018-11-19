FETÖ/PDY davasında karar çıktı

Zonguldak’ta aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in de bulunduğu dernek yöneticileri, kamu kurum çalışanları, iş insanlarının yer aldığı 74 sanık hakkında karar verildi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla haklarında dava açılan sanıklar hakkında, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 gün duruşmaların ardından karar verildi.

Duruşmada FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 3 sanığın dosyası dava dosyasından ayrıldı. 5 tutuklu sanık hakkında 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Duruşmada tutuksuz yargılanan 52 sanık hakkında ise 2 yıl ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Duruşmada ise 14 sanık beraat etti.