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FETÖ/PDY davasında 2’si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak’ta aralarında FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in de bulunduğu 10’u firari, 2’si tutuklu 12 sanığın yargılanması 2.

22 Şubat 2019 Cuma 16:38
FETÖ/PDY davasında 2’si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak’ta aralarında FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in de bulunduğu 10’u firari, 2’si tutuklu 12 sanığın yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Eyüp Ç. ve Canip B. Hakim karşısına çıktı. Sanıklar tahliyelerini talep etti. SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık H.K. ise sanıkları tanımadığını söyledi. Duruşma, diğer 3 tanığın da ifadelerinin ardından duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve firari sanıkların da yakalanması durumuyla ilgili bilgi alınması için ileri bir tarihe ertelendi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:38
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