FETÖ'nün yüksek yargı yapılanması davalarında sona doğru

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ/AYLİN SIRIKLI DAL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı 181 davadan 125'i karara bağlandı.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde 27 Kasım 2017'de başlayan duruşmalarda, eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri ile eski askeri yargıçlar hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlanması nedeniyle her bir sanığın tek tek yargılanmasına geçildi.

Balyoz, Ergenekon, Devrimci Karargah, OdaTV, Poyrazköy, Kurtoğlu, Zirve Yayınevi, Futbolda Şike gibi soruşturma ve davalarda görev alan isimlerin yanı sıra talimatla örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda karar veren yüksek yargıçlar, heyet önünde hesap verdi. Yargılanan isimler arasında örgütün Yargıtay, Danıştay ve HSYK "imamları" da yer aldı.



Bugüne kadar açılan 181 davanın yüzde 70'i tamamlanarak, 125 davada karar verildi. Karara bağlanan davalarda 118 sanık FETÖ üyeliğinden 1 yıl 6 aydan 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 4 sanık hakkında ise iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmaması nedeniyle durma kararı verildi. Yargılamalar sonrasında eski Yargıtay üyesi Necmi Özer ile eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin beraat etti.

Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran eski Erzurum savcısı Osman Şanal ile eski Erzurum özel yetkili başsavcı vekili Taner Aksakal'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan birlikte yargılandığı davada ise sanıklara 5'er ay hapis cezası verildi. Ceza, üçer bin lira adli para cezasına çevrildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verilen 19 davada ise bu yılın Eylül ve Ekim aylarında karar çıkması bekleniyor. Diğer sanıkların yargılanmasına adli tatil sonrasında devam edilecek.

- Kararlar

Sona eren yargılamalardaki kararlara bakıldığında ise iki ayrı heyetle davaları gören Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ilk kararını 22 Kasım 2018'de açıklayarak eski Yargıtay Üyesi Şuayip Şen'i, terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bugüne kadar tamamlanan davalarda en yüksek cezayı alan, darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri protesto amacıyla yapılan basın açıklamasını okuyan eski Yargıtay üyesi Salih Özaykut oldu. Özaykut, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İtirafçı olan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Hamdi Demiralay, eski Yargıtay üyesi İlhami Dal ile eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Böylece en az ceza alanlar arasında Demiralay, Dal ve Bektaş yer aldı.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda başmüfettiş iken dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i "Ergenekon soruşturması kapsamında" dinlettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Arı'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Başmüfettişliği döneminde firari eski savcı Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

- Anayasa Mahkemesi üyelerine ceza

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan 11 yıl 3 ay hapis cezası alırken, eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan ise 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin'e, 12 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ’nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında olduğu iddia edilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı, "Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan da aynı cezaya mahkum edildi.

İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde, makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e, örgüt üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezası, MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya ise 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- Danıştay üyeleri mahkum edildi

Darbe girişimi öncesinde, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto amacıyla cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay da 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yargılamalar sonrasında kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, örgüt talimatı doğrultusunda diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği ileri sürülen eski Danıştay üyesi Yunus Çetin, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Şaban Işık 10 yıl, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "O bizim anamız" dediği eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer de 11 yıl 3 ay, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Balyoz davasına bakan heyette de yer alan eski Yargıtay üyesi Ali Alçık, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. "Futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı ise 12 yıl hapis cezası aldı.

- İlk onama

FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun'a, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Bu ceza Yargıtay Ceza Genel Kurulunca onandı. Böylece, yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalara ilişkin ilk onama kararı verilmiş oldu.



- Yargı ayağı duruşmalarda deşifre oldu

Duruşmalar sırasında FETÖ'nün yargıyı ele geçirmek için yürüttüğü faaliyetler, terör örgütü elebaşının talimatları, örgütün bu amaçla kullandığı yöntemler deşifre edildi.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanıkların binlerce sayfayı bulan HTS kayıtları ile ByLock çözüm tutanaklarını tek tek inceledi. İnceleme sonunda FETÖ'nün Yargıtay ve Danıştaya üye seçtirdiği bazı yüksek yargıçların ByLock yazışmalarında, örgütün, 2016'da düzenlenen operasyonlar nedeniyle moralleri bozulan mensuplarına motivasyon için gönderilen mesajları ortaya çıktı. Bazı Yargıtay üyelerinin çözümü yapılan Ocak 2016'ya ait ByLock yazışmalarında, darbe girişimine işaret ettiği düşünülen, "Bahara çok az kaldı, biraz daha dayanın, bahar gerçekten çok yaklaştı" ifadeleri dikkat çekti.



Duruşmalarda, FETÖ'nün HSYK imamı Nazmi Dere'nin, örgüt talimatlarını "Kahramanlar" adıyla kurduğu ByLock grubundan ilettiği de tespit edildi. Grupta, hakkında FETÖ üyeliğinden dava açılan eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Kerim Tosun, Ahmet Berberoğlu, Mahmut Şen, Mustafa Kemal Özçelik gibi isimlerin olduğu belirlendi.



FETÖ'cü eski hakimlerin Danıştaya üye seçildikten sonra, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesinin en üst katını müze gibi gezdikleri ise itirafçı ifadelerine yansıdı. Eski Danıştay üyelerinin yargılandığı duruşmalarda tanık olarak dinlenen eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş, geziyi deşifre etti. Danıştaya yeni seçilen cemaatçi üyeler için düzenlenen İstanbul gezisi sırasında, Gülen'in ABD'ye gitmeden önce Altunizade'deki dershanenin en üst katında kaldığı odanın gezdirildiğini anlatan Bektaş, "Gülen'in kaldığı oda mevcut haliyle korunmuştu. Bize, 'Şu odayı kullandı, sohbetleri şurada yapıyordu.' diye anlatıldı." dedi.



Duruşmaların büyük çoğunluğunda, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve halen tutuklu bulunan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur tanık olarak dinlendi.



Bu kişilerin beyanlarıyla Yargıtay ve Danıştaya 2011'deki üye seçiminde örgüt elebaşı Gülen'in talimat verdiği ortaya çıktı.

- FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı

Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde üye seçimi için yapılan toplantıda, sayıda anlaşılamaması üzerine eski HSYK Üyesi Ahmet Berberoğlu'nun "Hocaefendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir." dediği tanık ifadelerinde geçti.

Tanıklardan eski savcı Ferhat Sarıkaya, Van 100. Yıl Üniversitesi ve Şemdinli soruşturmalarının örgüt talimatıyla yapıldığını itiraf ederken, duruşmalarda bir başka itirafçı tanık, eski HSYK Teftiş Kurulunda çoğunluğu sağlayan ve teftişte verdikleri notlarla yapıdan olmayan yargı mensuplarının yükselmesini engelleyen FETÖ mensubu müfettişlere, teftişe gitmeden önce "cemaatçi yargı mensupları"nın listelerinin dağıtıldığını açıkladı.



"Ergenekon" davasında "gizli tanık Efe" adıyla yalan beyan verdiği belirtilen eski savcı Bayram Bozkurt da dinlenen tanıklar arasında yer aldı. Bozkurt, Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında dönemin başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasının ayrıntılarını anlattı. Bozkurt, Cihaner'in tutuklanması sırasında cemaatin çeşitli kollarından tanıklık yapması için telkinde bulunulduğunu, özel yetkili savcıların, yargının önde gelen isimlerinin tanık olarak ifade vermesini istediğini kaydetti.



FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması halinde yargılamaları yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçlar da hakim karşısına çıktı.



Bu sanıklar arasında sözde sıkıyönetim direktifi listesinde görev verilen Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin eski üyelerinin arasında bulunduğu 15 askeri hakim yer aldı.

Yapılan yargılamalarda, Askeri Yargıtay üyesine 2014'te isimsiz gönderilen darbe yapılacağına ilişkin ihbar mektubunun FETÖ'cüler tarafından nasıl örtbas edildiği de ortaya çıkarıldı.



- Terörist başından "üç tay" talimatı

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim ortaya çıktı. Tanık beyanlarına göre, eski üyeler Ahmet Karadavut, Selahattin Atalay, İsmail Köse, Coşkun Demir, Mehmet Uslu, Ali Eryılmaz ve Kuddusi Celalettin Esen'in, cemaatin yargıya soktuğu ilk 7 kişi olduğu belirlendi.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatı da yargılamalar sırasında deşifre edildi.







