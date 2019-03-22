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FETÖ'nün yeniden yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Muğla'da FETÖ/PDY'yi yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yapıldığı tespiti sonrası 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

22 Mart 2019 Cuma 09:08
FETÖ'nün yeniden yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi. 

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri saptandı. Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. 

Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:08
  1. Muğla
  2. terör örgütü
  3. FETÖ
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • Bay rteBay rte26 dk önce
    Bunlar başımızdan gitmedigi müddetce feto temizlenmez çünkü akapenin kendisi fetöcüdür
  • TahirTahir27 dk önce
    Bu insanlar uzaydan mı geldi,bu ne kin ve öfke kadın,çoluk çocuk mu darbe yaptı.At izi it izi.Ak partiye inanılmaz zarar verecek bu durum.Herkes aynı torbada birini yok edeceğiz diye ülkenin zemini kaydı,altında herkes kalacak maalesef

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