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Aksaray'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 örgüt üyesi gözaltına alındı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:23
Aksaray'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Aksaray'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.  

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce örgüt üyeliği suçlarından haklarında yasal işlem yapılan kişilerin, örgütün deşifre olmamış üyeleriyle temasa geçip, yeniden yapılanma çalışmalarına başladığı belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçerek, belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün il yöneticisi olduğu ileri sürülen  H.M. (51) ile H.H.B.(61) ve V.K.(47) gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:23
  1. Aksaray
  2. FETÖ operasyonu
  3. FETÖ'nün yeniden yapılanması
  4. Gözaltılar var
  5. Terörle Mücadele

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