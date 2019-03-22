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FETÖ'nün "yeniden yapılanma" çabasına operasyon

Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı- Şüphelilerin operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yaptığı belirlendi

22 Mart 2019 Cuma 08:05
FETÖ'nün "yeniden yapılanma" çabasına operasyon

MUĞLA (AA) - Muğla'da, FETÖ/PDY'nin yeni örgütlenmesine yönelik, 5 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri saptandı.

Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 08:05
  1. - FETÖ'nün darbe girişimi
  2. Muğla
  3. operasyon
  4. Yeniden Yapılanma

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