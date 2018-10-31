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FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 20 kişi gözaltında

FETÖ/PDY'nin Mersin’deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 20 kişi gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin Mersin’deki yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 20 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Diğer 15 şüpheli ise ‘etkin pişmanlık hükümlerinden’ faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
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