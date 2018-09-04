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Nurettin Veren, FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"

Yeni Akit gazetesi yazarı Nurettin Veren, ABD güdümündeki FETÖ'cülerin siber saldırı hazırlığında olabileceğini yazdı.

04 Eylül 2018 Salı 15:04
Nurettin Veren, FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan ve yurt dışında olan FETÖ'cüler Türkiye'ye karşı saldırı başlattı. Çeşitli yöntemlerle Türkiye'ye saldıran FETÖ'cülerin siber saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

SİBER SALDIRI YAPACAK YERLERDELER

FETÖ'nün iç yapısını en iyi bilen isimlerden biri olan Yeni Akit yazarı Nurettin Veren iddiasını köşesinde yazarken, "FETÖ'nün 20 sene önce yetiştirdiği Dünya Olimpiyat Şampiyonasında, Sydney ve Kamberra şehirlerinde yapılan yarışmada, bilgisayar ve diğer dallarda birincilikler alarak, Pentagon'da ve uluslararası bilgisayar şirketlerinde, siber saldırı yapabilecek uzman kişiler olarak, şu anda yerleşmiş durumda ve dünyadaki bütün siber sistemleri kontrol edecek noktalara ulaşmışlardır." diye yazdı.

TEDBİR ALINMALI

Ekonomiye yapılacak siber saldırının Türkiye'ye darbe vuracağını belirten Veren, "Siber saldırının bütün bankalara, Merkez Bankası'na, borsaya ve hisselere yöneldiğini düşünürsek, korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız, gerekli bütün tedbirler alınarak yapılabilecek bu siber saldırıların, Türkiye'nin ekonomisine ve güvenilirliğine zarar vermeden önce, bütün tedbirlerin alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:04
  1. Siber Saldırı
  2. Nurettin Veren
  3. Fetö Terör Örgütü
  4. Uluslararası
  5. Olimpiyat

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