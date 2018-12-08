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FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasındakilere özel kod adı

FETÖ'nün, örgüt mensubu Yargıtay üyelerine özel kod adlar verdiği belirlendi- Ceza dairelerinde görevli örgüt üyelerinin kod adlarının başında "C" harfi yer aldı, bu kod adları bağlı olunan sorumlulara göre de numaralandırıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasındakilere özel kod adı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Yargıtay üyelerine sivil imamlarca özel kod isimleri verildiği tespit edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ üyelerinin sınıflandırılmaları ve kod adlarının düzenlenmesine ilişkin tespitler yer aldı.

Mütalaaya göre, Yargıtayın ceza ve hukuk dairelerindeki örgüt üyeleri için özel kod isimleri belirlendi, bu kod adları sivil imamlarca verildi.

Kod adları, örgütün Yargıtay hukuk ve ceza daireleri sorumlusu firari eski Yargıtay üyesi Ali Akın'a iletildi.

Ceza dairelerinde yer alanların kod adlarının başında "C" harfi yer aldı. Örgüt üyelerinin kod isimleri "C1, C2, C3" şeklinde başladı. Örgüt üyesi, genel sorumluya bağlı üst sorumlu durumunda ise kod adına sıfır eklenerek sınıflandırıldı. Bu kod isimlerde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki kullanıcı adları da yer aldı.

Şen'in kod adının "C3-Tacettin" olduğu tespit edilirken, eski Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz ise "C1-2msd" şeklindeki kod adını kullandı.

FETÖ'nün sivil imamlarından Mehmet Baysal tarafından ByLock'a girişi sağlanan Şen, diğer örgüt mensuplarının sisteme girişlerini yaptı. Şen, ByLock'un kullanım şekli, gizlilik, tedbir konularında da FETÖ üyelerine mesajlar gönderdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. YARGITAY

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