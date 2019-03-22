0553 313 94 23

FETÖ'nün yargı yapılanmasına soruşturma

İstanbul merkezli operasyonda Gaziantep'te 4 avukat gözaltına alındı- Kahramanmaraş'ta "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen iki avukat ve görevden ihraç edilen bir hakim, savcı adayı yakalandı

22 Mart 2019 Cuma 11:15
FETÖ'nün yargı yapılanmasına soruşturma

GAZİANTEP / KAHRAMANMARAŞ (AA) - İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Gaziantep'te 4 avukat, Kahramanmaraş'ta ise iki avukat ve görevden ihraç edilen bir hakim, savcı adayı gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından Gaziantep'te önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 avukat sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta iki avukat ile meslekten ihraç edilen bir hakim ve savcı adayı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:15
  1. Avukat
  2. FETÖ
  3. Gaziantep
  4. gözaltı
  5. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açık bırakılan ocaktan çıkan yangın paniğe neden oldu
    1. Açık bırakılan ocaktan çıkan yangın..
    2. İzmir'de servis minibüsü devrildi: 15..
    3. Oto hırsızlığı çete üyeleri adliyeye..
    4. Art ON İstanbul sanatçılarının sergisi..
    5. GÜNCELLEME - Otoyolda hafriyat kamyonu..
    6. Emine Erdoğan atık şişe ile Gaziantep..
    7. Sungurlu’da 750 fidanı toprakla buluştu
    8. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    9. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    10. Emre Tepeli: “ Down sendromunu yüzde..
    11. Türk çayı 1,6 milyon dolar kazandırdı
    12. İşte bu haftadaki Cuma hutbesi
    13. Doruk Sağlık Grubu yaşlıları unutmadı
    14. Bugün hava nasıl olacak? | 22 Mart..
    15. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli..
    16. FETÖ'nün yargı yapılanmasına..
    17. Ömer Günel, Kuşadası’nda yaşayan..
    18. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
    19. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefi bu kez..
    20. Hükümlülerden Adalet Ormanı’na 3 bin..
    21. Kaş’ta Dünya Şiir Günü kutlandı
    22. Sahte güneş gözlüklerine dikkat
    23. Minik kardeşiyle evde kahvaltı..
    24. Sungurlu’da okul güvenliği toplantısı..
    25. CHP Çalkaya: "Biz down sendromluların..
    26. Galatasaray’da olağan genel kurul yarın
    27. Uludağ’a hekim çıkarması
    28. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    29. Ak Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu..
    30. Oy kullanırken bunlara dikkat!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı