0553 313 94 23

FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yargı organlarına FETÖ üyelerinin yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 126 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda, 37 farklı şehirde 137 adrese operasyon düzenlendiğini ve şu ana kadar 60 kişinin yakalandığını bildirdi- Başsavcılık:- "Sınavı kazanan hakim savcı aday adaylarının 'mülakat evleri' adı verilen evlere yönlendirildikleri ve devamında, mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları, sınavı veya mülakatı kazanamayan hakim savcı aday adaylarının ise bu defa örgütün avukatlık yapılanmasına devredildikleri hususları tespit edilmiştir"- "Şüphelilerden 108'inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8'inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı, birinin ihraç edilen icra müdürü ve birinin de aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu anlaşılmıştır"

22 Mart 2019 Cuma 09:52
FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Yargı organlarına Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin yerleştirilmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da oluşturulan "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıkları tespit edilen 108'i avukat 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 37 farklı şehirde 137 adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanma içerisinde olan yargı organlarına, örgüt üyelerinin yerleştirebilmesi amacıyla Ankara ve İstanbul'da, "ders çalıştırma evleri" adı altında, "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri" oluşturulduğu belirtilirken, bu evlere şüphelilerin yerleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu evlere yerleştirilen 126 şüpheli hakkında bu evlerde kalındığına dair itirafçı beyanları olduğu veya ünite imamlarının isimlerinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde mevcut olduğu bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin sınav tarihlerinde kullandıkları GSM hatları üzerinden alınan HTS (baz) kayıtlarının da incelendiği vurgulandı.

- "Evlere sadece dışarıdan aramalara açık sabit telefon hattı kuruldu"

HTS kayıtlarına göre şüphelilerin İstanbul ve Ankara'da bulunan örgüt evlerinde "mahrem örgüt abileri" ve aynı dosya şüphelileriyle birlikte ortak baz bilgisi verdikleri belirtilen açıklamada, "GSM hatları üzerinden eve çağrılma ve mülakata hazırlık dönemlerinde ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıkları yönünde yapılan çalışmalarda, hedef şahısların ankesörlü telefonlar üzerinden sorumlu örgüt mensupları tarafından arandıkları, bu yönde dosya şüphelileri ile ardışık aramalarının olduğu, örgüt tarafından bahse konu evlere sabit telefon hat kurdurulduğu, bu hatların sadece dışarıdan gelen aramalara açık olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Şüphelilerin ailelerinin sabit hatlar üzerinden şüphelileri arayıp aramadıkları yönünde de çalışma yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şüpheli şahısların birçoğunun bu sabit hatlardan aileleri tarafından arandığının tespit edildiği dile getirildi.

- "Mülakatı kazanamayanlar avukatlığa devredildi"

Açıklamada, itirafçı beyanlarına göre, sınavı kazanan hakim savcı aday adaylarının "mülakat evleri" adı verilen evlere yönlendirildikleri ve devamında, mesleğe örgüt tarafından sızdırılmaya çalışıldıkları belirtilerek, sınavı veya mülakatı kazanamayan hakim savcı aday adaylarının ise bu defa örgütün avukatlık yapılanmasına devredildikleri hususlarının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilerden 108'inin aktif olarak avukat olarak görev yaptığı, 8'inin daha önce ihraç olan hakim-savcı adayı, birinin ihraç edilen icra müdürü ve birinin de aktif görevde bulunan hakim-savcı adayı olduğu belirtilen açıklamada, 114 şüpheli hakkında mahkemeden arama-el koyma kararı verilmesi, 12 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış kayıtlarının bulunması veya adres tespitlerinin yapılamaması sebebiyle doğrudan yakalama kararı verilmesinin talep edildiği, kararlar doğrultusunda da haklarında gözaltı talimatı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 37 farklı ilde 114 şüpheli yönünden toplamda 137 adreste, saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam edildiği bilgisi verildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 60 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:52
  1. FETÖ yargı yapılanması
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huzurevi sakinlerine ziyaret
    1. Huzurevi sakinlerine ziyaret
    2. "Trump, Orta Doğu'da kalıcı hasarlara..
    3. Balık ilgi görmüyor
    4. Devlet Arşivleri için 2019 yeniden..
    5. Patlıcan 9 liradan alıcısını bekliyor
    6. Preslenmiş varil içerisindeki cesedin..
    7. Burhaniye Belediyesi bin 200 kişiye..
    8. Çöç yemeği nasıl yapılır? | Çöç tarifi
    9. Mutlaka smear testi yaptırın
    10. Tatvan’daki 32 hükümlü “Kalfalık”..
    11. Sezona damga vuran orta saha oyuncuları
    12. İtalyan devinden Salah sürprizi
    13. Bakan Cahit Turhan, Kanal İstanbul..
    14. Sungurlu’da ahşap oyuncak üretimi..
    15. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    16. DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz..
    17. Şırnak’ta Dicle Elektrik çalışanlarına..
    18. Başkan Kütükcü’den Tarım Fuarı’na..
    19. Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan..
    20. ADÜ, akıllı kampüsü hayata geçirecek
    21. Avrupa borsaları
    22. Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat..
    23. Bamya tohumu nedir, faydaları..
    24. UEFA’dan Erol Ersoy’a görev
    25. Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son..
    26. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    27. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    28. Ağaçlara kuş evler monte edildi
    29. Unutulan 28 santimlik ’stent’ 7 yıl..
    30. TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı..
    Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı
    Pusulayı şaşırdı! Fehmi Koru'nun yeni parti şaşkınlığı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı