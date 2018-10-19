İl il gezerek 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatıyor

Valilikler ve belediyelerin organizasyonuyla bugüne kadar başta Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Rize ve İzmir gibi iller olmak üzere birçok yerde öğrenciler ile bir araya gelen Sula, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin görüntüleri izlettirerek, gençlere, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bugüne kadar yaklaşık 100 bin gence hain terör örgütünün iç yüzünü anlatan Sula, bu kapsamda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile fakültenin konferans salonunda buluşarak deneyimlerini aktardı.

FETÖ'nün kökü kazınacak

Polis Başmüffettişi Sula, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinde ağırlıklı olarak terörle mücadele ve istihbarat birimlerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi çok büyük bir tehlikeyi, devlet ve millet dayanışması ile etkisiz hale getirdiğini belirten Sula, yaşananlardan önemli dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ülke genelinde FETÖ/PDY ile amansız bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Sula, "Çetin bir mücadele var. Bakanlıklarımız, kurumlarımız emek sarf ediyor. Az zamanda çok iş yaptık. Zor bir süreç. Yıllarca terör ve istihbarat birimlerinde çalışmış biri olarak, bu kadar tehlikeli bir örgüt görmedim. FETÖ'nün kökü kazınana kadar bu mücadele devam edecek. Kolay değil ama daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

"Gençlerden yana çok ümitliyim"

Üniversitede okuyan ya da okuyacak gençlerin, 50 yaşındaki ağabeylerinin donanım ve birikimlerinden faydalanmaları için il il gezerek etkinlikler gerçekleştirdiğini vurgulayan Sula, şöyle devam etti:

"Gençlerden yana çok ümitliyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bütün ümidim gençliktedir.' Gençlere yatırım yapmalıyız. Çünkü bu gençler bizim geleceğimiz. O yüzden onlarla her buluşma, benim ve onlar için çok değerli. Buluşmalardan ben mutlu ayrılıyorum. Gördük ki onlar da mutlu. Etkinliklerin devam etmesi için gayret sarf ediyorum."

Sula, İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bu etkinlikleri içeren bir proje sunduğunu dile getirerek, bakanlıkların desteği ile daha fazla gence ulaşabileceğini aktardı.

Aynı zamanda resim ve hat sanatıyla ilgilendiğini anlatan Sula, birçok kentte açtığı sergilerde sanatseverlerle buluşma imkanı bulduğunu ifade etti.

"Biz adaletiyle ve medeniyetiyle meşhur bir kavmin çocuklarıyız" diyen Sula, şunları kaydetti:

"İnsanlığın bize ihtiyacı var. Aslında beni sanata iten bu coğrafya, Anadolu erenleri, Anadolu'nun verimli toprakları. Polislik değil başka bir meslek olmuş olsaydı yine bu sanatı yapardım. Tabii burada sanat mı polisliği, polisliğim mi sanatımı etkiliyor? Hayata, meşgul ettiğiniz bir makamdan, işten ibaret bakarsanız biraz sığ kalıyor. Daha geniş bakmak lazım. Sanat insana böyle bir katkı sunuyor. Çok yönlü düşünmek, adalete giden en sağlıklı yoldur."