FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Bürosu'nda görevli tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Seyit Gölcük, örgütün iletişim aracı olarak kullandığı "ByLock" programını kullandığını itiraf etti.

Programı kod adı Gökhan, gerçek adının ise Yusuf olduğunu sonradan öğrendiğini belirttiği kişinin tavsiyesiyle yüklediğini söyleyen Gölcük, ByLock'u dini sohbet, bir araya gelme ve görüşme amaçlarıyla kullandığını iddia etti.

Bu programı "asla" terör faaliyeti kapsamında veya FETÖ'nün gizli emellerine hizmet etmek amacıyla kullanmadığını öne süren Gölcük, örgüt içinde programın nasıl genele yayıldığıyla ilgili şunları söyledi:

"Kullandığım dönemde bu programı (ByLock) kullanmanın suç olduğunu öngöremedim. 17-25 Aralık sonrası hükümetin cemaat üyelerini işten atacağına dair bir korku hasıl olmuştu. Telefon ve WhatsApp'ın takip edildiği, ByLock kullanılırsa güvenli olacağı, buradan iletişim kurulursa işten atılamayacakları ve tespit edilemeyecekleri, böylelikle daha güvenli bir iletişim kurulacağı şeklinde bir telkin vardı."

ByLock'un terör ve suç amaçlı kullanıldığını sonradan öğrendiğini iddia eden ve pişman olduğunu söyleyen Gölcük, "Ben bu programı kullanmanın terör suçu olacağını nereden bilebilirdim? Pişmanım fakat bu pişmanlık bir suçlunun suç işleme pişmanlığı değil, sonradan anlaşılan, suçlularla aynı programı kullanıp, onlarla aynı kefeye konulmanın pişmanlığı." şeklinde konuştu.

Örgütün halen üyelerine bu programın kabul edilmemesi yönünde talimat verdiğini ileri süren Gölcük, programı kullandığını kabul edenlerin "kesinlikle" daha sonra suçlu olacağı, inkar edenlerin ise "eninde sonunda" beraat edeceğine yönelik bir algı yayıldığını, konumu ne olursa olsun tüm örgüt üyeleri tarafından da bunun kabul gördüğünü söyledi.

Duruşmaya, Gölcük'ün savunmasıyla yarın devam edilecek.