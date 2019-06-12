0553 313 94 23

FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:37
FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Bürosu'nda görevli tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Seyit Gölcük, örgütün iletişim aracı olarak kullandığı "ByLock" programını kullandığını itiraf etti.

Programı kod adı Gökhan, gerçek adının ise Yusuf olduğunu sonradan öğrendiğini belirttiği kişinin tavsiyesiyle yüklediğini söyleyen Gölcük, ByLock'u dini sohbet, bir araya gelme ve görüşme amaçlarıyla kullandığını iddia etti.

Bu programı "asla" terör faaliyeti kapsamında veya FETÖ'nün gizli emellerine hizmet etmek amacıyla kullanmadığını öne süren Gölcük, örgüt içinde programın nasıl genele yayıldığıyla ilgili şunları söyledi:

"Kullandığım dönemde bu programı (ByLock) kullanmanın suç olduğunu öngöremedim. 17-25 Aralık sonrası hükümetin cemaat üyelerini işten atacağına dair bir korku hasıl olmuştu. Telefon ve WhatsApp'ın takip edildiği, ByLock kullanılırsa güvenli olacağı, buradan iletişim kurulursa işten atılamayacakları ve tespit edilemeyecekleri, böylelikle daha güvenli bir iletişim kurulacağı şeklinde bir telkin vardı."

ByLock'un terör ve suç amaçlı kullanıldığını sonradan öğrendiğini iddia eden ve pişman olduğunu söyleyen Gölcük, "Ben bu programı kullanmanın terör suçu olacağını nereden bilebilirdim? Pişmanım fakat bu pişmanlık bir suçlunun suç işleme pişmanlığı değil, sonradan anlaşılan, suçlularla aynı programı kullanıp, onlarla aynı kefeye konulmanın pişmanlığı." şeklinde konuştu.

Örgütün halen üyelerine bu programın kabul edilmemesi yönünde talimat verdiğini ileri süren Gölcük, programı kullandığını kabul edenlerin "kesinlikle" daha sonra suçlu olacağı, inkar edenlerin ise "eninde sonunda" beraat edeceğine yönelik bir algı yayıldığını, konumu ne olursa olsun tüm örgüt üyeleri tarafından da bunun kabul gördüğünü söyledi.

Duruşmaya, Gölcük'ün savunmasıyla yarın devam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:37
  1. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
  4. Seyit Gölcük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü
    1. Rusya’da muhalif gazeteciye destek..
    2. Samsun'da hafif ticari araç ağaca..
    3. 23 Haziran öncesi AK Partili..
    4. CHP’li İmamoğlu Maltepe’de halkla..
    5. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ..
    6. Yol kesip babayı öldüren, oğlu da..
    7. Ordu'daki dolu yağışı
    8. Meksika'da gazeteci cinayeti
    9. BUSMEK’in 14. yıl gururu
    10. Bahreyn çalıştayında BM'yi McGoldrick..
    11. GÜNCELLEME - Mersin merkezli DEAŞ..
    12. DEAŞ’ın toprağa gömülü 5 deposu bulundu
    13. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li..
    14. İsmet Yılmaz:“Yeni askerlik..
    15. BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı..
    16. Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri..
    17. Yüksekova’da 2 bin paket kaçak sigara..
    18. Yüksekova’da uyuşturucu madde ele..
    19. Voleybolda milli maçın ardından
    20. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    21. Gülen'in iadesiyle ilgili flaş gelişme
    22. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    23. Okçuluk Dünya Şampiyonası
    24. Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da..
    25. Samsun’da dolu yağışı
    26. Pendik’te hastanenin bodrumunu su bastı
    27. Maduro’ya dronlu suikast girişiminde..
    28. Bursa'da Ahşap Oyuncak Yarışması Ödül..
    29. "Ara buluculuk, siyasi çabalar olmadan..
    30. Türkiye, Dörtlü Final’e yükseldi
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş