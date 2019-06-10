FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu sanıklar, iddia makamının mütalaasının ardından esasa yönelik savunmalarına başladı.

Tutuksuz sanık A.A, iddianamedeki suçlamalara dayanılarak mütalaada hakkında ceza talep edildiğini belirterek, İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Operasyon (TEKOP) Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Resmi evrakta sahtecilik yapmadığını savunan A.A, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasını da reddetti. A.A, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık A.P. de FBI'a verilen cevabi yazının tarayıcıdan geçirilmemesi ve "ByLock" kullandığı iddiası bulunduğunu söyledi.

"ByLock" kullanmadığını savunan A.P, FBI'ya gönderilen yazıyla ilgili ise bu yazının çıktısını alıp arkasını paraflamaktan başka bir eylemi bulunmadığını ileri sürdü.

A.P, bu evrakla ilgili eksik bir husus bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların da savunma yaptığı duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

- Mütalaa

Duruşmada 14 Mart'ta mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 155 sanığın "silahlı terör örgütü yönetici veya üyeliği", "casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptıkları dönemde FETÖ adına işlenen eylemlerden sorumlu tutulan Ramazan Akyürek'in 58 yıl 10 ay 15 gün, Ömer Altıparmak'ın da 71 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istemişti.

İddia makamı, ülkenin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken savunma projelerine ait bilgilerin askeri casusluk maksadıyla temin edilmesini sağladığı öne sürülen eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcıları Hasan Ali Okan ile Hüseyin Özbilgin'in, 71 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmaları, 11 sanığın ise beraati talebinde bulunmuştu.

