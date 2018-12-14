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FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi

14 Aralık 2018 Cuma 12:53
FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin de bulunduğu tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sisteminden bağlantı kuruldu.

Sanıkların birleşen dosyalara karşı beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kenan Peksoy ve Ali Osman Öztürk'ün adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.

Heyet, tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkma yasağı ve polis merkezine imza atma şartı da getirdi.

Duruşma, 12-14 Mart 2019'a ertelendi.

- Davanın geçmişi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu çoğunluğu polis olan sanıklar, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 210'a yükseldi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:53
  1. "VIP dinleme"
  2. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
  5. Fetullahçı Terör Örgütü

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