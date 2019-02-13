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FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası

Terör örgütünün Uşak'taki mali yapılanmasına yönelik davada 9'u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:16
FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası

UŞAK (AA) - Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 79. duruşmasında, tutuklu sanıklar Mehmet Sesli, Mustafa Balcı, Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Ahmet Ünal, Serkant Dönmez ve Mehmet Emin Yüksekkaya ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

İzmir Menemen'deki cezaevinde tutuklu bulunan sanık Hazim Sesli ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık Hazim Sesli, aile şirketinin tüm "hayır" işlerine kendisinin baktığını söyledi.

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğu iddia eden Sesli, "Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Hayır işleri yaptığımız doğru, öğrencileri okuttuk ama bunların hepsini dini inançlarımızdan dolayı yaptık. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin Allah belasını versin, hepsini lanetliyorum." dedi.

Sanık Sesli, yurt dışındaki okullara gönderdiği paranın da çocuklarının okul masrafları olduğunu savundu.

Tutuklu sanık eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım ise 2012 yılının aralık ayında FETÖ'nün sözde Uşak İl İmamı Mustafa Balcı, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası verilen eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik ve bazı iş adamları ile Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini kabul etti.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri süren Yıldırım, beraatini istedi.

Tutuklu sanık Balcı da hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Diğer tutuklu sanıkların savunmalarını yapmaları ve bazı tutuksuz sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- Dava

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Davanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, esasa ilişkin mütalaasında tutuklu sanıklardan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli, il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Balcı ve eski il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Ali Gökbudak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek " suçundan, diğer tüm sanıklar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan, bazı sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan olmak üzere 36 sanığın 5 ila 36,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını, sanıklar yönünden kayyum atanan şirketlerin müsaderesini (el koyma) talep ederken, bazı sanıklar hakkında "Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak" suçundan beraatine karar verilmesini istemişti.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:16
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