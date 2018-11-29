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FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların 5 ila 36,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını istedi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:25
FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası

UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 77. duruşmasına, değişik cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Hazim Sesli, Mehmet Sesli, Mustafa Balcı, Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Serkant Dönmez ve Mehmet Emin Yüksekkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar, avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından başlayan duruşmada mahkeme heyeti, tanıklar Mehmet Fatih D. ile Ahmet Ö'nün ifadelerini dinledi.

Sanıklar hakkında Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından mahkemeye gönderilen raporların görüşülmesinin ardından mahkeme heyeti bazı sanıklara haklarındaki iddialara ilişkin sorular sordu.

- Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, mahkemenin takdiri ile sanıklar hakkında yazdığı 140 sayfadan oluşan esasa ilişkin mütalaasının sonuç bölümünü okudu.

Cumhuriyet savcısı İkiz mütalaasında tutuklu sanıklardan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli, il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Balcı ve eski il imamı olduğu iddia edilen Mustafa Ali Gökbudak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek " suçundan, diğer tüm sanıklar hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan, bazı sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan olmak üzere 36 sanığın 5 ila 36,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmalarını, sanıklar yönünden kayyum atanan şirketlerin müsaderesini (el koyma) talep ederken, bazı sanıklar hakkında "Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak" suçundan beraatine karar verilmesini istedi.

Örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hazim Sesli, terör örgütü kurucusu, yönetici ve üyesi olmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Yıldırım ise örgüt adına faaliyette bulunmadığını, 38 aydır tutuklu bulunduğunu, cumhuriyet savcısının kendisinin "terör örgütü üyesi" olmaktan cezalandırılmasını istediğini, aynı suçtan yargılanan diğer tutuksuz sanıklar gibi tutuksuz yargılanmak istediğini beyan etti.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

- Dava

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, geçen ay, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:25
  1. dava
  2. Duruşma
  3. FETÖ
  4. Mali
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