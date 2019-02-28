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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı- Serbest bırakılan 14 kişinin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi

28 Şubat 2019 Perşembe 12:25
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma

TOKAT (AA) - Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 10 ilde, gözaltına alınarak Tokat'a getirilen 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:25
  1. FETÖ
  2. Tokat
  3. tutuklama
  4. üniversite yapılanması

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