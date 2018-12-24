FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı24 Aralık 2018 Pazartesi 10:19
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Serbest bırakılan zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
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