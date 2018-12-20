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FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2018 Perşembe 09:03
FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Farklı üniversitelerin eski çalışanı olan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:03
  1. FETÖ
  2. FETÖ/PDY
  3. Tokat

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