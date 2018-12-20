FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı20 Aralık 2018 Perşembe 09:03
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı.
Farklı üniversitelerin eski çalışanı olan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
YORUM YAZ