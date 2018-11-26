FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Osmaniye, Yozgat ve Amasya'da ikamet eden ve gözaltına alınarak kente getirilen 6 zanlıdan 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.