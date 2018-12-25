FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı" Tabanca'ya 10 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tabanca ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Tabanca, "Yaşlılığım ve hastalığım nedeniyle tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan beraatine karar verdi. Örgüt üyeliğinden sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı arttırarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.