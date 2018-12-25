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FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı' Mehmet Tabanca'ya hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca ,10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25 Aralık 2018 Salı 16:00
FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı' Mehmet Tabanca'ya hapis

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tabanca ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Tabanca, "Yaşlılığım ve hastalığım nedeniyle tahliyemi istiyorum." dedi. 

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan beraatine karar verdi. Örgüt üyeliğinden sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı arttırarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

2016'DA YAKALANIP TUTUKLANMIŞTI

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklanmıştı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:00
  1. İzmir
  2. FETÖ
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  4. mehmet tabanca
  5. hapis

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