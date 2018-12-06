THY- Euroleague
0553 313 94 23

FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması"na ilişkin ana davada 36 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:43
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması"na ilişkin ana davada 36 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:43
  1. Adliye yapılanması
  2. FETÖ
  3. silahlı terör örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HSYK'da istifa şov
    1. HSYK'da istifa şov
    2. Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
    3. 'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
    4. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    5. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
    6. CHP 3’e bölündü
    7. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    8. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
    9. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
    10. Marş kavgası büyüyor
    11. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
    12. Ya özür dile, ya istifa et
    13. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
    14. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
    15. Aksa özgürleşecek
    16. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
    17. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
    18. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
    19. Kediye vurup battaniyesini çalmış
    20. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek