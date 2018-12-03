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FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması davasında karar

İzmir'de yargılanan 10 sanıktan 8'i, 6 yıl 3 ay ila 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:29
FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması davasında karar

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Telekomdaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 10 sanık hakkında karar verildi.

İzmir 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuksuz yargılanan K.S.K. ve M.A'nın beraati, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Tutuklu sanık Cemil Hepgül, FETÖ'nün herhangi bir talimatını yerine getirmediğini, örgütün kriptolu haberleşme ByLock programını kullanmadığını savundu.

Yaklaşık 28 aydan beri tutuklu bulunduğunu anlatan Hepgül, "Yeteri kadar ceza çektim, bu cezanın ıslah olmamda yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla ceza çekmek istemiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık M.M.Ş. ise ByLock'u örgütsel amaçla kullanmadığını ileri sürdü.

Son sözleri sorulan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay ila 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan K.S.K. ve M.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı.

Ceza alan sanıklardan 3'ü hükümle birlikte tahliye edildi.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılının ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonda aralarında Türk Telekom çalışanlarının da aralarında bulunduğu 93 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

93 şüpheli hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasından dava açılan 10 sanığın, İzmir'de görev yaptığını dikkate alarak dosyalarını ayırarak İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını kararlaştırmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:29
  1. Avukat
  2. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. sanık
  4. Türk Telekom

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