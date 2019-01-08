0553 313 94 23

FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon

Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

08 Ocak 2019 Salı 20:21
FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu görevde bulunan toplam 6 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) öncülüğünde Gümüşhane, Ankara, Kayseri, Manisa, Bursa, Erzurum ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 5'i gözaltına alındı.

Ekiplerce Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y, uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli Astsubay A.K. hakkında ek gözaltı kararı alındığı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:21
  1. FETÖ/PDY
  2. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bomba hamle: Bu logoyu gördüğünüz uçaklarda...
    1. THY'den bomba hamle: Bu logoyu..
    2. Emine Erdoğan, Paralı Poşet..
    3. GÜNCELLEME - "Washington İran'a..
    4. Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu! 1..
    5. Karaman'da yarın okullar tatil mi? |..
    6. Trump Tower toplantısındaki Rus..
    7. Samsun'da yarın okullar tatil mi? |..
    8. "Türk güreşi müthiş bir çıkış..
    9. Yemen hükümetinden Stockholm..
    10. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    11. Amasya'da yarın okullar tatil mi? |..
    12. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    13. Sarımsağı mutlaka dövün
    14. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    15. Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!
    16. Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani..
    17. Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk..
    18. AK Parti MKYK Toplantısı
    19. Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!
    20. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'