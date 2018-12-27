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FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon

Manisa merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı

27 Aralık 2018 Perşembe 15:07
FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 12 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu halen görevde toplam 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Giresun, Diyarbakır, Bitlis ve Bingöl’de düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:07
  1. ankesör
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. manisa

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